Mustafa Cengiz'den olay sözler!
Tuzla’daki G.Saraylılar buluşmasında videosu çekilen Cengiz’in “Millet diyor ki G.Saray folofoş olur” sözlerine tepki yağdı.
'VİDEO KAYDI MI O?'
Bir yemek masasında Tuzlalı Galatasaraylılar ile oturup sohbet ettiği görüntülere yansıyan Cengiz, "Herkes istiyor ki şampiyonluğu ben alayım. Haklı adam kendine göre. Fair Play, dostluk, kardeşlik diyor ama gerekirse her şeyi yapacaksın diyor adam. Söyleyemiyor ama duyuyoruz. Hayırlısı. Bazen 'Oynamadan alsak'. Zaten millet diyor ki bu kadroyla folofoş olursun. Ee o zaman bırak git" diyor. görüntülendiğini fark edince de "Hayırdır video kaydı mı o?" ifadesini kullanıyor.
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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