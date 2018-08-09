Mustafa Cengiz'den olay sözler! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den olay sözler!

    Mustafa Cengiz'den olay sözler!

    Tuzla’daki G.Saraylılar buluşmasında videosu çekilen Cengiz’in “ diyor ki G.Saray folofoş olur” sözlerine tepki yağdı.

    Finansal kararları nedeniyle yapmakta zorlanan 'da, dün akşam şok edici bir gelişme yaşandı. Tuzla'da gerçekleştirilen Galatasaraylılar buluşmasında kaydedilen bir video görüntüsünde Cengiz'in " diyor ki bu Galatasaray folofoş olur. E o zaman bırakıp gidelim" sözleri büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Terim'in takviye isteğine rağmen halen transfer yapmayıp bu sözleri kullanan Mustafa Cengiz'i eleştiri yağmuruna tuttu.

    'VİDEO KAYDI MI O?'
    Bir yemek masasında Tuzlalı Galatasaraylılar ile oturup sohbet ettiği görüntülere yansıyan Cengiz, "Herkes istiyor ki şampiyonluğu ben alayım. Haklı adam kendine göre. Fair Play, dostluk, kardeşlik diyor ama gerekirse her şeyi yapacaksın diyor adam. Söyleyemiyor ama duyuyoruz. Hayırlısı. Bazen 'Oynamadan alsak'. Zaten millet diyor ki bu kadroyla folofoş olursun. Ee o zaman bırak git" diyor. görüntülendiğini fark edince de "Hayırdır video kaydı mı o?" ifadesini kullanıyor.
    1. 9.8.2018
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