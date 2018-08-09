Mustafa Cengiz: "Son noktaya gitmeliyiz" – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    : "Son noktaya gitmeliyiz"

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>: "Son noktaya gitmeliyiz"
    G.Saray Başkanı , kulübün aylık dergisinde yazı kaleme aldı. Şampiyonlar Ligi'ni işaret eden Cengiz, "İnancımız, çabamız, çalışmamız, gidebildiğimiz en son noktaya kadar ilerlemek için olacaktır. G.Saray kalitesini alışkanlık haline getirdiği zaferlerle kanıtlamıştır" diye konuştu.
    1. 9.8.2018
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