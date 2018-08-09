Transferde aceleci davranmayan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in gönlünde yatan iki aslan Jason Denayer ve Badou Ndiaye için bekleyişini sürdürüyor. İngiltere'de bu akşam sona erecek olan transfer döneminde iki oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. M.City'de forma giyen Denayer kendisine teklif yapan Leeds United'a 'Hayır' derken, Stoke City'den ayrılmak isteyen Ndiaye ile Everton ilgileniyor. Ada'da transferin son günü bu futbolcular için bir gelişme olmazsa 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray'ın eli güçlenecek.

HEMEN TEKLİF SUNULACAK

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak ve oyuncuları kiralama teklifinde bulunacak. Denayer de Ndiaye de geri dönmeye hazır. 1995 doğumlu Denayer savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim'in ilk tercihi olacak. 1990 doğumlu Ndiaye ise 32 yaş ortalamalı Fernando- Donk-Selçuk'tan oluşan orta sahaya dinamizm katacak.

ANKARA'DAN KÖTÜ HABER VAR

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Stadı, G.Saray'ı olumsuz etkiledi. Fatih Terim oyuncuların sağlığı için endişe ederken, Rodrigues maç boyunca zemine takılıp düştü. Ligde yarın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılarda kulüp yetkilileri Osmanlı Stadı hakkında bilgi topladı. Zeminin Konya'daki gibi bozuk olduğu öğrenildi. Eylül ayındaki milli arada hibrit çime dönmesi planlanan Osmanlı Stadı'nın zemini ligin ilk 4 haftasında başta G.Saray olmak üzere takımlara problem çıkaracak.

SOL BEKTE MECBUREN CAROLE'E DÖNÜŞ!

Sağ üst adalesinde zorlanma meydana gelen Yuto Nagatomo tedaviye alındı. Dinlendirilen Japon sol bekin durumu Ankara yolculuğu öncesinde belli olacak. Nagatomo yarınki Ankaragücü maçı için yapılacak son taktik çalışmada kendisini test edecek. Nagatomo'nun ağrıları geçmezse, 31 Ağustos'a kadar takımdan gönderilmesi beklenen Carole, Ankaragücü deplasmanında sol bekte görev yapacak.