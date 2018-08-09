Gomis görüşme odasına – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    görüşme odasına

    Gomis görüşme odasına

    'ın ?hocası , hazırlık kampı ve maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi ile özel olarak görüşme kararı aldı.

    'ın ?hocası , hazırlık kampı ve maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi ile özel olarak görüşme kararı aldı. Deneyimli teknik adamın, Fransız golcüyü uyaracağı ve artık işine daha fazla konsantre olmasını isteyeceği bildirildi. Terim, Fransız futbolcunun antrenman performansı ve motivasyonuna göre forvet transferine ağırlık verecek.

    1. 9.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis görüşme odasına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN