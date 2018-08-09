Galatasaray'ın ?hocası Fatih Terim, hazırlık kampı ve Süper Kupa maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi Gomis ile özel olarak görüşme kararı aldı. Deneyimli teknik adamın, Fransız golcüyü uyaracağı ve artık işine daha fazla konsantre olmasını isteyeceği bildirildi. Terim, Fransız futbolcunun antrenman performansı ve motivasyonuna göre forvet transferine ağırlık verecek.