Geçen sezon fırtına gibi esen Bafetimbi Gomis, 5'i hazırlık, 1'i resmi 6 maçta sıfır çekti. Kamp boyunca zam istediği haberleri dolaştı. Profesyonel bir oyuncunun böyle bir düşüş yaşaması normal mi?

Gomis düşüş yaşamıyor, sadece kapris yapıyor. Sözleşmesinde yazan maddeler çok net ve açık: "Yılda kemiksiz 3 milyon 350 bin euro alacak. G.Saray yönetimi, puan başına 5 bin euro ödeyecek.

G.Saray şampiyon olursa Gomis cebine 200 bin dolar koyacak." Eğer Fransız golcü G.Saray'da kazandığından daha fazla bir teklif alsaydı, çoktan gitmişti. Teklif olmadığı için ve 29 gol atıp, krallık koltuğuna oturduğu için ayrıca G.Saray yönetiminin transfer yapmakta zorlanacağını bildiği için zam talebini koz olarak kullanıyor. Menajeri Mendy ile yapılan görüşme sonucu Gomis'in Katar'a gitmeyi düşünmediğini ve Çin'den de teklif almadığını öğrendim. Yani Gomis, G.Saray'da oynamaya devam edecek.

Gomis, hazırlık maçlarının ve Süper Kupa'nın çok fazla kafaya takılmayacağını bildiği için kendini kasarak oynadı. Gerçek gücünü sahaya yansıtmadı. Ligde aynı tavırları sergileyemez.