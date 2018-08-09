Galatasaray'a Ankara'da yoğun ilgi
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara'ya geldi.
Özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Sarı-kırmızılı kafileyi, yaklaşık 100 kadar taraftarı tezahüratlar eşliğinde karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.
Sarı-kırmızılıların maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."
- 9.8.2018 22:09
- Güncelleme: 9.8.2018 22:10
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Galatasaray'a Ankara'da yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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