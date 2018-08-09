Galatasaray'a Ankara'da yoğun ilgi – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'a 'da yoğun ilgi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/ankara?id=d59b8419-a036-4339-8aaa-a663cbc592c6" class="" rel="tag">Ankara</a>'da yoğun ilgi

    'in 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan , 'ya geldi.

    'in 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan , 'ya geldi.

    Özel uçakla 'na gelen Sarı-kırmızılı kafileyi, yaklaşık 100 kadar taraftarı tezahüratlar eşliğinde karşıladı.
    Taraftarlar, teknik direktör ve golcü futbolcu 'e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

    Sarı-kırmızılıların maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
    " Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, , , Younes Belhanda, , İsmail Çipe, Martin Linnes, , , Henry Onyekuru, Lionel Carole, Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğan Can Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

    1. 9.8.2018 22:09
    2. Güncelleme: 9.8.2018 22:10
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