Sarı-kırmızılı ekip, başkent ekibiyle Ankara'da yaptığı 47 maçın 23'ünü kazandı, 13'ünde yenildi

Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.

Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.

Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.