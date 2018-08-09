Galatasaray ile MKE Ankaragücü 95. randevuda
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ile 95. randevuda

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ile <a href="/index/mke-ankaragucu?id=f32f263d-8a6a-4cfb-a117-a8ecc8a96662" class="" rel="tag">MKE Ankaragücü</a> 95. randevuda

    İki takım arasında geride kalan lig maçlarında 'ın galibiyetlerde , gol sayısında da 193-81 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor

    Sarı-kırmızılı ekip, başkent ekibiyle Ankara'da yaptığı 47 maçın 23'ünü kazandı, 13'ünde yenildi

    Son şampiyon ile 6 sezon sonra 'e dönen , Spor Toto 2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek.

    İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda 'ın galibiyet sayısında gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.

    Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, 'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

    Ankara'daki maçlar

    Galatasaray ile , lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.

    Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.

    İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.

    Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    En farklı skorlu galibiyetler

    Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu 'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.

    MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

    1. 9.8.2018 09:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile 95. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN