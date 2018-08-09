Galatasaray, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray Futbol Akademisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla; 2000 doğumlu, ofansif orta saha oyuncusu Mutlu Aksu Doğan, 2011 doğumlu, forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol ve 2001 doğumlu, sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
ALTYAPIYA TAKVİYEYE DEVAM!
Üç genç futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzalayan Galatasaray, gün içinde altyapısına kattığı yeni genç yetenekleri de yine aynı şekilde GS Futbol Akademisi Twitter hesabından duyurdu.
Altınordu altyapısında oynayan 2002 doğumlu Ahmet Eren Akgüney ve 2004 doğumlu kaleci Emin Bera Aydemir, GS Futbol Akademisi'nin yeni yıldız adayları olarak imzalarını attılar.
- 9.8.2018 15:46
- Güncelleme: 9.8.2018 16:53
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Galatasaray, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.