Galatasaray, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, 3 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

    , altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

    Futbol Akademisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla; 2000 doğumlu, ofansif orta saha oyuncusu Mutlu Aksu Doğan, 2011 doğumlu, forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol ve 2001 doğumlu, sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

    ALTYAPIYA TAKVİYEYE DEVAM!

    Üç genç futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzalayan , gün içinde altyapısına kattığı yeni genç yetenekleri de yine aynı şekilde GS Futbol Akademisi Twitter hesabından duyurdu.

    Altınordu altyapısında oynayan 2002 doğumlu Ahmet Eren Akgüney ve 2004 doğumlu kaleci Emin Bera Aydemir, GS Futbol Akademisi'nin yeni yıldız adayları olarak imzalarını attılar.

    1. 9.8.2018 15:46
    2. Güncelleme: 9.8.2018 16:53
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