Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi; Havalimanında Gomis'e destek – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi; Havalimanında Gomis'e destek

    Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi; Havalimanında Gomis'e destek

    2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Ankara’ya geldi. Taraftar kafilede yer alan Bafetimbi Gomis'e yoğun ilgi gösterdi.

    kafilesi, 'in 1. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için Ankara'ya geldi. Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na inen Galatasaray kafilesini karşılamaya gelen yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, Gomis ve Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterdi. Terim ve futbolcular, havalimanında kendilerini karşılayan taraftarların formalarını imzaladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra kara yolu ile konaklayacakları otele geçti. MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı, yarın saat 21.45'te Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak.
    1. 9.8.2018 22:09
    2. Güncelleme: 9.8.2018 22:11
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