Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi; Havalimanında Gomis'e destek
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray Ankara’ya geldi. Taraftar kafilede yer alan Bafetimbi Gomis'e yoğun ilgi gösterdi.
- 9.8.2018 22:09
- Güncelleme: 9.8.2018 22:11
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Galatasaray, 2018-2019 sezonunun açılış maçı için Ankara’ya geldi; Havalimanında Gomis'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.