"Geldiğim andan itibaren sanki daha önce buradaymışım gibi hissettim. Adaptasyon sorununu aşmak ve buraya alışmak bu sayede benim için çok kolay oldu" " Fatih Terim benden oyunumu oynamamı, bire birlerimi kullanmamı, inisiyatif almamı istiyor. Bana güven veriyor"

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçme nedeninin teknik direktör Fatih Terim olduğunu bildirdi.

Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organlarından Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran 21 yaşındaki oyuncu, "Belçika'dayken Galatasaray bildiğim bir kulüptü. Zaman zaman Galatasaray'ın oynadığı büyük maçları izlediğim de olmuştu. Türk arkadaşlarım da vardı. Gelmeden önce de Galatasaray taraftarının ne kadar muhteşem olduğunu biliyordum. Hatta bir gün Belçika'da bir kebapçıya gitmiştim, çok gençtim. Orada bir adam bana, 'Senin gelecekte, benim takımım Galatasaray'da oynamanı çok isterim.' demişti. O bu dileğini, 'inşallah' diyerek söylediğinden benim de ona cevabım aynı şekilde olmuştu. Galatasaray'a geldikten sonra bana mesaj atarak başarılar diledi. Ben de o günü hatırlayarak çok mutlu oldum. Umarım Belçika'ya gittiğimde onu tekrar görür ve kendisiyle sohbet ederim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibe gelmesinde teknik direktör Fatih Terim'in etkili olduğunu aktaran Onyekuru, şunları kaydetti:

"Transferim çok hızlı bir süreçti. Uzun bir rehabilitasyon döneminden çıkmıştım. Menajerim, mental anlamda da kendime geldiğimi görmüştü. Bana Türkiye'den teklif olduğunu söyledi, yeniden sahalara dönmek için hazır olup olmadığımı sordu. Ben de ona hazır olduğumu söyledim. Teklifin Galatasaray'dan olduğunu ifade etti ve bu teklifin benim için güzel bir adım, sıçrama tahtası olabileceğini söyledi. Benim düşündüğüm ilk şey taraftarlar ve teknik direktör oldu. Fatih Terim gibi tecrübeli, genç oyunculara önem veren ve kendisinden çok şey öğrenebileceğim bir teknik direktörle çalışmanın önemli olacağını düşündüm. Ayrıca tercih ettiği futbol stili ve oyun anlayışı da benim tarzıma uygundu. Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba gibi. Tüm bu etkenleri düşünerek Bundesliga ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden teklifler olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtim."

"Adaptasyon sorununu aşmak çok kolay oldu"

Henry Onyekuru, Galatasaray'a adaptasyon sürecini kolay atlattığını aktardı.

İlk antrenmanından önce Fatih Terim'in kendisini futbolcularla tanıştırdığını hatırlatan genç hücum oyuncusu, "Fatih Terim, buradaki herkes için bir baba figürü. Buraya ilk geldiğim anda antrenmanı durdurdu ve beni işaret edip herkesle tanıştırdı. Tüm takım arkadaşlarım da beni alkışlarla karşılayarak bana çok sıcak davrandı. Geldiğim andan itibaren sanki daha önce buradaymışım gibi hissettim. Adaptasyon sorununu aşmak ve buraya alışmak bu sayede benim için çok kolay oldu." şeklinde görüş belirtti.

"Fatih Terim inisiyatif almamı istiyor"

Onyekuru, Terim'in kendisinden saha içinde inisiyatif almasını istediğini vurguladı.

Takımdaki arkadaşlarının kendisine yardım ettiğini anlatan Nijeryalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Oyun tarzımız tam da benim oynamak istediğim, kendimi en faydalı hissettiğim gibi. Çünkü Anderlecht'te zaman zaman üçlü savunmanın önünde sol kanadın tamamını koruyan bir bek gibi oynuyordum. Hem atak yapıyordum hem de geriye dönmek zorunda kalıyordum. Benim için zordu ama burada Fatih Terim benden oyunumu oynamamı, bire birlerimi kullanmamı, inisiyatif almamı istiyor. Bana güven veriyor, bu bütün oyuncuların istediği ve hissettiği bir şey. Teknik direktörünüzün size inanması, güvenmesi; sizin de onun için bir şeyler yapabileceğinizi hissetmeniz çok önemli. Sadece o değil takım arkadaşlarım olmadan da bunları yapamam. Herkes bana yardım ediyor."

Henry Onyekuru, fiziksel durumunun kötü olmadığına değinerek, "Fizik olarak geldiğimde de çok kötü değildim. Evde çalışıyordum, bazı maçlar yapma fırsatım olmuştu ama yüzde 100 de değildim doğrusu. Buraya geldim ve adım adım ilerliyorum. Fatih Terim de bana zaten hep yavaş yavaş ve adım adım ilerlememi, acele etmememi söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.