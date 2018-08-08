Yeter ki gitsinler! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yeter ki gitsinler!

    Yeter ki gitsinler!
    G.Saray'da sakatlığı bulunan Mariano dışında, 'in gözünden düşen ile , 'ya götürülmeyecek. Tarık ve Tolga'nın transfer döneminin sonuna kadar bir talibinin çıkması bekleniyor. Oyuncuların kulüpten gitmesi için bonservis bedelinin bile istenmeyeceği konuşuluyor.
    1. 8.8.2018
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