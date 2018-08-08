Uefa’dan Türk Telekom Stadı'na geçer not
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray sınıfı geçti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray sınıfı geçti. UEFA yetkilileri, dün 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak olan Türk Telekom Stadı'nı inceledi. Her yeri en ince ayrıntısına kadar inceleyen UEFA heyeti, Türk Telekom'u çok beğendi ve sarıkırmızılı kulübe geçer not verdi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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