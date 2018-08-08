Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray sınıfı geçti. UEFA yetkilileri, dün 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak olan Türk Telekom Stadı'nı inceledi. Her yeri en ince ayrıntısına kadar inceleyen UEFA heyeti, Türk Telekom'u çok beğendi ve sarıkırmızılı kulübe geçer not verdi.