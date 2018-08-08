Uefa’dan Türk Telekom Stadı'na geçer not – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’dan Stadı'na geçer not

    Uefa’dan Türk Telekom Stadı'na geçer not

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sınıfı geçti.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sınıfı geçti. yetkilileri, dün 3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak olan Stadı'nı inceledi. Her yeri en ince ayrıntısına kadar inceleyen UEFA heyeti, Türk Telekom'u çok beğendi ve sarıkırmızılı kulübe geçer not verdi.

    1. 8.8.2018
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