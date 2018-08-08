Necati kaldı – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Necati kaldı

    Necati kaldı
    Aslan'da altyapı hocası Necati Ateş bir süredir 2. Lig ekibi Karagümrükspor ile görüşüyordu. Ateş, Karagümrük ile anlaşamadığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar ise Necati Ateş ile görüşmelerine izin verdiği için 'e teşekkür etti.
    1. 8.8.2018
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