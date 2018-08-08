Ne oldu Serdar! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ne oldu Serdar!

    Ne oldu Serdar!

    Aslan’da herkes Maicon’u eleştirirken Akhisar maçında tel tel dökülen , ’in tepkisini çekti.

    Şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonda takımın en iyilerinden olan , ilk resmi maçta sınıfta kaldı. Akhisar ile yapılan müsabakada Seleznyov gibi ağır bir santrforu bile durdurmakta zorlanan 27 yaşındaki stoperin performansı geçer not almadı. Hazırlık maçlarının birçoğunu sakatlığı nedeniyle kaçıran milli futbolcu, Maicon'un eleştirildiği bir ortamda kötü oynayınca teknik heyeti oldukça şaşırttı. 'in performansı sonrası teknik direktör 'in, "Ne oluyor Serdar! Bu kadar hata yapılır mı?" diyerek kızdığı öğrenildi.
    1. 8.8.2018
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