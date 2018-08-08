Nagatomo’da zorlanma – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’da zorlanma

    Nagatomo’da zorlanma
    Akhisar maçında sakatlanan 'dan haber var. Sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Nagatomo'nun tedavisine başlandı. Japon sol bek A.Gücü maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Yoksa Carole oynayacak.
    1. 8.8.2018
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