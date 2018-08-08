Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışması yapıldığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde ise sarı-kırmızılı oyuncuların sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.
Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 19.30'da Ankara'ya gidecek.
- 8.8.2018 22:22
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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