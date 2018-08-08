Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/mke-ankaragucu?id=f32f263d-8a6a-4cfb-a117-a8ecc8a96662" class="" rel="tag">MKE Ankaragücü</a> maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in ilk haftasında 10 Ağustos Cuma günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışması yapıldığı bildirildi.

    İdmanın ana bölümünde ise sarı-kırmızılı oyuncuların sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

    Akhisarspor ile oynanan maçında sakatlanan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Türk Hava Yolları'na () ait özel uçakla saat 19.30'da Ankara'ya gidecek.

    1. 8.8.2018 22:22
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