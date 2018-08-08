Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'a acil 10 milyon lazım!

    Galatasaray'a acil 10 milyon euro lazım!

    Geçen ay ’tan gelen 5 milyon ’yu futbolcularına dağıtan G.Saray yönetimi şimdi yeni kaynak arıyor

    SABAH'ın 13 Haziran'da ''Bitmeyen Dert'' manşeti ile ortaya çıkardığı G.Saray'daki maaş krizinde ikinci perde yaşanıyor. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takıma Nisan ve Mayıs ayında ödeme yapılmamıştı. 2. Başkan , Temmuz ayında futbolcuların hesabına 5 milyon geçmişti. Ancak Ağustos itibarıyla futbol takımına biriken borcun toplam 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticiler harıl harıl kredi ararken, futbolcular yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi senet karşılığında 'ya gönderilen borçsuzluk kağıdına imza atıyor.

    1. 8.8.2018 01:21
    2. Güncelleme: 8.8.2018 01:38
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