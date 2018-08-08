Galatasaray Carole için Espanyol’u geri çevirdi
Sol beki Aaron Caricol'u Mainz'a kaptıran Espanyol'un Galatasaray'ın kadrosunda yer alması zor görünen Lionel Carole'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
Sol beki Aaron Caricol'u Mainz'a kaptıran Espanyol'un Galatasaray'ın kadrosunda yer alması zor görünen Lionel Carole'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Galatasaray'ın, geçen sezon Sevilla'da forma giyen Carole'u sözleşmesi 2019'da biteceği için kiralamaya sıcak bakmadığı bildirildi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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