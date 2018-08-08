Galatasaray Carole için Espanyol’u geri çevirdi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Carole için ’u geri çevirdi

    Galatasaray Carole için Espanyol’u geri çevirdi

    Sol beki 'u Mainz'a kaptıran 'un 'ın kadrosunda yer alması zor görünen 'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

    Sol beki 'u Mainz'a kaptıran 'un 'ın kadrosunda yer alması zor görünen 'e kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Galatasaray'ın, geçen sezon Sevilla'da forma giyen Carole'u sözleşmesi 2019'da biteceği için kiralamaya sıcak bakmadığı bildirildi.

    1. 8.8.2018
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