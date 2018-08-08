Bafetimbi Gomis’ten u dönüşü – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Bafetimbi ’ten u dönüşü

    Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>’ten u dönüşü

    yönetiminden istediği yıllık ücret artışı için olumsuz yanıt alan golcü, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Cimbom’un kapısı ise için gelecek tekliflere açık

    'da dönemi boyunca yönetimin başını ağrıtan geri adım attı ve finali sonrasında doruğa çıkan kriz şimdilik etkisini yitirdi. İşte yaşananlar: Önce zam sonra da sözleşmesinin bir yıl uzatılmasını isteyen 'e yönetim "Hayır'' demişti. Taleplerine olumlu yanıt alamayan 33 yaşındaki futbolcu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak kötü bir hazırlık dönemi geçirdi.

    GALATASARAY SATMAK İSTİYOR
    TFF 'da kaçırdığı penaltıyla Akhisar'ın kazanmasına neden olan forvet menajeri ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Yönetimin ise golcü futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık. Gomis ve yönetiminin arasındaki soğuk rüzgârlar transferin son gününe kadar sürecek gibi görünüyor.

    ASLANLAR ÖLMEZ
    Gomis, dün 'da yaptığı " , sadece bazen durup dinlenirler" paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi.
    1. 8.8.2018 01:41
    2. Güncelleme: 8.8.2018 01:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bafetimbi ’ten u dönüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN