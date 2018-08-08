Bafetimbi Gomis’ten u dönüşü
Galatasaray yönetiminden istediği yıllık ücret artışı için olumsuz yanıt alan Fransız golcü, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Cimbom’un kapısı ise Gomis için gelecek tekliflere açık
GALATASARAY SATMAK İSTİYOR
TFF Süper Kupa'da kaçırdığı penaltıyla Akhisar'ın kazanmasına neden olan Fransız forvet menajeri ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi. Yönetimin ise golcü futbolcu için gelecek tekliflere kapısı açık. Gomis ve Galatasaray yönetiminin arasındaki soğuk rüzgârlar transferin son gününe kadar sürecek gibi görünüyor.
ASLANLAR ÖLMEZ
Gomis, dün Instagram'da yaptığı "Aslanlar ölmez, sadece bazen durup dinlenirler" paylaşımıyla eleştirilere yanıt verdi.
- 8.8.2018 01:41
- Güncelleme: 8.8.2018 01:42
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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