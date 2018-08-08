Bafetimbi Gomis hakkını kaybetti!
Akhisar maçında kaçan penaltı bardağı taşırdı.
GARRY ATACAK
G.Saray'da Gomis'in yerine penaltı atacak yeni oyuncu Garry Rodrigues oldu. Kariyerinde 8 kez beyaz noktaya gelen 27 yaşındaki futbolcu, tamamını gole çevirmeyi başardı. Süper Kupa finalinde de başarılı bir penaltı atışı gerçekleştiren yıldız futbolcu, böylelikle gol sayısını artırabilecek. Diğer yandan genellikle yedek kalan kaptan Selçuk İnan'ın sahada olduğu sürede Rodrigues'ten topu alacağı ve kendisinin kullanacağı öğrenildi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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