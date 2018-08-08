Bafetimbi Gomis hakkını kaybetti! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Bafetimbi hakkını kaybetti!

    Bafetimbi Gomis hakkını kaybetti!

    maçında kaçan penaltı bardağı taşırdı.

    Taraftarların en çok sevdiği oyuncuların başında yer alırken, hem maaşına zam istemesi hem de etkisiz performansı sonrası Bafetimbi gözden düşüyor. Fransız yıldızın finalinde penaltı kaçırması ve sonrasında gülmesi teknik heyet, yönetim ve taraftarların tepkisi çekti. Geçen sezon 'de kullandığı 7 penaltıdan 3'ünü kaçıran Gomis, bunların tamamını geldikten sonra yaşamıştı. Terim; , ve maçlarında penaltı kaçıran Gomis için "Yine olsa attırırım" demiş ve karşısında bir kez daha güvenmişti. Göztepe maçında ağları havalandırıp, takımını şampiyonluğa götüren Gomis, Süper Kupa finalinde 5. penaltıyı kullanıp kaçırınca hakkını doldurdu. Fatih hoca Süper Kupa finali sonrası, "Göztepe'deki gibi aynı köşeye atarsan tabii kurtarırlar" diyerek oyuncusuna sitem etmişti.

    GARRY ATACAK
    G.Saray'da Gomis'in yerine penaltı atacak yeni oyuncu Garry Rodrigues oldu. Kariyerinde 8 kez beyaz noktaya gelen 27 yaşındaki futbolcu, tamamını gole çevirmeyi başardı. Süper Kupa finalinde de başarılı bir penaltı atışı gerçekleştiren yıldız futbolcu, böylelikle gol sayısını artırabilecek. Diğer yandan genellikle yedek kalan kaptan Selçuk İnan'ın sahada olduğu sürede Rodrigues'ten topu alacağı ve kendisinin kullanacağı öğrenildi.
    1. 8.8.2018
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