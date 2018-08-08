Ayağa kalkalım
Süper Kupa’yı Akhisar’a kaptıran G.Saray, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik heyet ilk haftadaki maçı iyi oyunla kazanmanın hesaplarını yapıyor.
KADRODA DEĞİŞİKLİK
G.Saray'da Fatih Terim, Süper Kupa finalinde ortaya konan performanstan hiç memnun kalmadı. İmparator'un gösterilen mücadeleden ve yapılan hatalardan oldukça rahatsız olduğu ve ilk 11'de değişiklik yapabileceği konuşuluyor. Mariano sakat olduğu için Linnes alternatifsiz duruyor. Keza kaleci Muslera'nın da yeri garanti fakat diğer oyuncuların hepsi formayı kaptırabilir. Terim'in, Akhisar maçında gol atan Eren Derdiyok'u, genç Yunus Akgün'ü, yeni transferlerden Onyekuru ve Muğdat'ı direkt ilk 11'de başlatabileceği bildirildi.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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