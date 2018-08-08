Ayağa kalkalım – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ayağa kalkalım

    Ayağa kalkalım

    ’yı Akhisar’a kaptıran G.Saray, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik heyet ilk haftadaki maçı iyi oyunla kazanmanın hesaplarını yapıyor.

    'in son şampiyonu G.Saray, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. 10 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te 2018-19 sezonunun açılış maçını yapacak olan Cimbom, 'e uzun bir aradan sonra yeniden yükselen Ankaragücü'ne konuk olacak. Akhisar ile oynanan finalinin kaybedilmesi moralleri bozarken, sergilenen performans teknik heyeti bir hayli sıkıntıya soktu. Fakat teknik direktör ve kurmayları, Ankaragücü maçını iyi oyun ve 3 puanla kapatarak takım üstündeki ölü toprağını atmak istiyor. Akhisar yenilgisi sonrası çalışmalara ara vermeden başlayan Aslan sıkı hazırlanıyor.

    KADRODA DEĞİŞİKLİK
    G.Saray'da , finalinde ortaya konan performanstan hiç memnun kalmadı. İmparator'un gösterilen mücadeleden ve yapılan hatalardan oldukça rahatsız olduğu ve ilk 11'de değişiklik yapabileceği konuşuluyor. Mariano sakat olduğu için Linnes alternatifsiz duruyor. Keza kaleci Muslera'nın da yeri garanti fakat diğer oyuncuların hepsi formayı kaptırabilir. Terim'in, Akhisar maçında gol atan Eren Derdiyok'u, genç Yunus Akgün'ü, yeni transferlerden Onyekuru ve Muğdat'ı direkt ilk 11'de başlatabileceği bildirildi.
    1. 8.8.2018
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