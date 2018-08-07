Sorumluluk benim!

Final karşılaşmasına Cüneyt Çakır'ın Dany'nin Rodrigues'i düşürdüğü pozisyon sonrası verdiği sarı kart damga vurdu. O pozisyon için VAR'ın başında oturan Bülent Yıldırım'ın sarı kartın yanlış olduğuna karar verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine VAR'dan görüntüyü tekrar izleyen Çakır'ın ise kararında ısrarcı olarak "Sorumluluk bende" dediği bildirildi. Öte yandan otoriteler, pozisyon için kartın kırmızı olması gerektiği görüşünde birleştiler. Ahmet Çakar "Süper Kupa'da ilk defa VAR uygulandı. Onda da yanlış uygulandı. Dany son adamdı. Diğer Akhisarlı futbolcu hızını almış Rodrigues'e yetişemezdi. Kırmızı kart olmalıydı" derken, Mustafa Çulcu da "VAR sistemi, karar net yanlışsa devreye giriyor. Ancak hakem Çakır sarı da ısrar etti. VAR'a gerek kalmaksızın bu pozisyon çıplak gözle kırmızı olmalıydı. Bu karar VAR'ın daha ilk maçta olumlu kabulünü sıkıntıya soktu" ifadesini kullandı.