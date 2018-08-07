Galatasaray'dan taraftara müjde! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'dan taraftara müjde!

    <a href="/index/galatasaray_360186657892?id=3244342f-a271-458a-9df6-4ce02ec4287d" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan taraftara müjde!

    Spor Kulübü, açıldığı 2011 yılından bu yana 'nın çevresi ve stada giriş çıkışlarda yaşanan sorunların çözümü için bugün önemli bir adım atıldığını açıklayarak taraftarlarına müjdeli haber verdi.

    Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

    Açıldığı 2011 yılından bu yana 'nın çevresi ve stada giriş çıkışlarda yaşanan sorunların çözümü için bugün önemli bir adım atıldı.

    Stat çevresindeki sorunlar yerinde tespit edilerek, mevcut merdivenlerin yenilenmesi ve yeni merdivenlerin eklenmesi, yeni bir üst geçidin yapılması ve çevre düzenlemesinin geliştirilmesi konusunda yetkilileri gerekli her türlü desteği vereceğini ifade etti.

    Bu kapsamda, Başkanımız , 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcımız Yusuf Günay, Meclis 2. Başkan Vekili ve beraberindeki heyeti, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı.

    Toplantıda, Vadi İstanbul'a doğru giden güzergahta yeni bir merdiven yapılması, metro girişi üzerindeki merdivenlerin genişletilmesi ve havaray sisteminin yanındaki bölgeye yeni merdivenlerin eklenmesi hususunda karar alındı. Bu sayede, başlayacak yeni sezon içinde taraftarlarımızın Türk Telekom Stadı'na ulaşım ve tahliye konusunda yaşadığı sıkıntılar giderilmiş olacak.

    Görüşmede Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun çevresi ve stadyuma ulaşımda yaşanan sorunlar ele alınarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal'ın destekleriyle kısa sürede gerekli işlemlerin yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

    Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürü Mükremin Kara da yer aldı.


    1. 7.8.2018 20:33
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