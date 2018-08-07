Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Yuto Nagatomo'nun katılmadığı bildirildi.

TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta tam süre forma giyen oyuncuların, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





*Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim