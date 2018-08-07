Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü

    , 'de 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda ile yapacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Yuto Nagatomo'nun katılmadığı bildirildi.

    'da Akhisarspor ile oynanan maçta tam süre forma giyen oyuncuların, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Fatih Terim
    *Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

    1. 7.8.2018 20:28
    2. Güncelleme: 7.8.2018 20:34
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