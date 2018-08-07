Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Yuto Nagatomo'nun katılmadığı bildirildi.
TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta tam süre forma giyen oyuncuların, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
*Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
- 7.8.2018 20:28
- Güncelleme: 7.8.2018 20:34
-
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
-
Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
-
Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.