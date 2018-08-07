Galatasaray'da Gomis tartışılmaya başlandı!
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptırmasının faturası son penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis'e kesildi. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından zam söylentileriyle yönetimi meşgul eden Fransız forvet, bunların üzerine bir de ciddi bir performans düşüşü yaşayınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı 6 hazırlık maçında gol atamamasının ardından bir de kupa finalinde gol atamayıp üstüne de penaltı kaçırması yaşanan sürece tuz biber ekti.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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