Galatasaray'da Gomis tartışılmaya başlandı! – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'da tartışılmaya başlandı!

    Galatasaray'da Gomis tartışılmaya başlandı!

    Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptırmasının faturası son penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis'e kesildi. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından zam söylentileriyle yönetimi meşgul eden Fransız forvet, bunların üzerine bir de ciddi bir performans düşüşü yaşayınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı 6 hazırlık maçında gol atamamasının ardından bir de kupa finalinde gol atamayıp üstüne de penaltı kaçırması yaşanan sürece tuz biber ekti.

    1. 7.8.2018
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