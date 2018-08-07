Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gözünü Cahill’e dikti – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Galatasaray Başkanı gözünü Cahill’e dikti

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gözünü Cahill’e dikti

    , yönetime savunmanın da mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini iletti.

    , yönetime savunmanın da mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini iletti. Bunun üzerine Başkan gözünü en yükseğe dikti. Başarılı hocanın listesinde bulunan Gary Cahill'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

    1. 7.8.2018
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