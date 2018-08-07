Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gözünü Cahill’e dikti
Fatih Terim, yönetime savunmanın da mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini iletti.
Fatih Terim, yönetime savunmanın da mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini iletti. Bunun üzerine Başkan Mustafa Cengiz gözünü en yükseğe dikti. Başarılı hocanın listesinde bulunan Gary Cahill'i transfer etmek için çalışmalara başladı.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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