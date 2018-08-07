Galatasaray bir transfer önerisi de Felipe Melo'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen sambacı, Lima'nın arkasında kaldığı için rahatsız olan Gustavo Scarpa'nın bir de Vitinho'nun alınmasından sonra isyan ettiğini iletti. Eğer çabuk davranılabilirse Palmeiras'ın 24 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'a kiralayabileceğini iletti.