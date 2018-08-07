Felipe Melo önerdi! Galatasaray'da Belhanda’nın yerine Scarpa... – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    önerdi! 'da ’nın yerine Scarpa...

    Felipe Melo önerdi! Galatasaray'da Belhanda’nın yerine Scarpa...

    bir önerisi de 'dan geldi.

    bir önerisi de 'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen sambacı, Lima'nın arkasında kaldığı için rahatsız olan Gustavo Scarpa'nın bir de Vitinho'nun alınmasından sonra isyan ettiğini iletti. Eğer çabuk davranılabilirse Palmeiras'ın 24 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'a kiralayabileceğini iletti.

    1. 7.8.2018
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