Felipe Melo önerdi! Galatasaray'da Belhanda’nın yerine Scarpa...
Galatasaray bir transfer önerisi de Felipe Melo'dan geldi.
Galatasaray bir transfer önerisi de Felipe Melo'dan geldi. Palmeiras'ta forma giyen sambacı, Lima'nın arkasında kaldığı için rahatsız olan Gustavo Scarpa'nın bir de Vitinho'nun alınmasından sonra isyan ettiğini iletti. Eğer çabuk davranılabilirse Palmeiras'ın 24 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'a kiralayabileceğini iletti.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Felipe Melo önerdi! Galatasaray'da Belhanda’nın yerine Scarpa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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