Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray zafer sarhoşluğundan kurtulamadı. Hazırlık kampı süresince yaptığı maçlarda tat vermeyen Cimbom, kötü performansını ilk resmi maçına da taşıdı ve Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptırdı. Ege ekibi karşısında varlık gösteremeyen, beraberlik golünü ancak 79. dakikada bulabilen sarı-kırmızılı ekip, uzatma dakikalarını da boş geçti. Gomis'in kaçırdığı penaltı krizin son halkası oldu.



MUTLAKA DEĞİŞECEĞİZ

Aslında bu biraz da beklenen sondu. Zira Galatasaray, çıktığı 6 hazırlık maçının ancak 3'ünü kazanabilirken, PSV, Valencia ve Atina gibi güçlü rakiplerine diş geçirmeyi başaramadı. Maç sonrası "Çok çabuk aksiyon almamız gerektiği açık" diyen Fatih Terim mesajı aldığını ortaya koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hem oynayacak, hem kazanacağız, hem de değişeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Başka türlü şansımız yok" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN İLE BULUŞACAK

Galatasaray'ın performansı Devler Ligi öncesi korku yaratırken takıma takviye yapılması için de harekete geçildi. "Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez" diyerek yönetime mesaj gönderen deneyimli hocanın, Başkan ile bir durum değerlendirmesi yapmak istediği bildirildi. Bu arada oyuncularını da eleştiren Terim, "Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir" diyerek revizyon yapacağının sinyalini verdi.



SUÇ TERİM'DE Mİ?

Akhisar maçı sonrası oyuncular hedef noktasında yer alırken Terim de eleştirilerden nasibini aldı. Deneyimli hoca, yanlış kadro seçimi ve oyuna müdahale edememekle suçlandı. Kampın formsuz isimleri Belhanda, Feghouli ve Gomis ile başlayan Terim'in yıldızları parlayan Onyekuru, Muğdat ve Yunus'a hiç şans vermemesi tepki çekti.



ULUÇ UYARMIŞTI

Sabah gazetesinin duayen yazarı Hıncal Uluç'un, Akhisarspor maçı öncesinde yaptığı uyarılar gerçek oldu. Hıncal Uluç, "Bu evlad-ı manevilerin, bu nelerine hayran olduğunu hala anlayamadığım Belhanda ve Feghouli aşkın yüzünden, Galatasaray futbol oynamıyor, oynayamıyor" demiş ve "Sezona Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptırarak başlarsan hiç şaşmam. Sen de şaşma olur mu?" ifadesini kullanmıştı.



EMRE ŞART OLDU

Takviye yapması kaçınılmaz olan Galatasaray'da Emre Akbaba da unutulmuş değil. Yurt dışındaki görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılılar, Alanya ile de yeniden masaya oturacak.



ÇOK KÖTÜ OYNADIK

Takıma bir eleştiri de Martin Linnes'den geldi. Akhisar maçı sonrası oldukça üzgün görünen Norveçli futbolcu, "Çok kötü oynadık. Böyle kötü futbolla taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Lig başlıyor ve takım olarak uyanmalıyız! Toparlanmamız şart" diye konuştu.