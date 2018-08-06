YHT konforuyla Süper Kupa’ya – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    konforuyla ’ya

    <a href="/index/yht?id=284505b0-b593-4c86-bb1b-9724ac4dd154" class="" rel="tag">YHT</a> konforuyla <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a>’ya

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'da düzenlenen maçına gitmek için ilginç bir ulaşım tercihinde bulundu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'da düzenlenen maçına gitmek için ilginç bir ulaşım tercihinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, 'de () vatandaşlarımızla birlikte 'ya gitti. Gençlik ve Spor Bakanı, twitter hesabından, " konforu ile finaline gidiyoruz" paylaşımını yaptı.

    1. 6.8.2018
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