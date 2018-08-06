YHT konforuyla Süper Kupa’ya
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen TFF Süper Kupa maçına gitmek için ilginç bir ulaşım tercihinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen TFF Süper Kupa maçına gitmek için ilginç bir ulaşım tercihinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) vatandaşlarımızla birlikte Konya'ya gitti. Gençlik ve Spor Bakanı, twitter hesabından, "Yüksek Hızlı Tren konforu ile Süper Kupa finaline gidiyoruz" paylaşımını yaptı.
- 6.8.2018
-
Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
-
Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
-
Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
YHT konforuyla Süper Kupa’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.