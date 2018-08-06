Yeniler kulübede – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Yeniler kulübede

    Yeniler kulübede

    , yeni transferler Onyekuru ve Muğdat'ı Akhisar karşısında yedek soyundurdu.

    , yeni transferler Onyekuru ve Muğdat'ı Akhisar karşısında yedek soyundurdu. Onyekuru, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de bir kez ağları havalandırdı. Terim uzatma dakikaları dahil iki oyuncuya şans vermedi.

    1. 6.8.2018
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