Yeniler kulübede
Fatih Terim, yeni transferler Onyekuru ve Muğdat'ı Akhisar karşısında yedek soyundurdu.
Fatih Terim, yeni transferler Onyekuru ve Muğdat'ı Akhisar karşısında yedek soyundurdu. Onyekuru, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de bir kez ağları havalandırdı. Terim uzatma dakikaları dahil iki oyuncuya şans vermedi.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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