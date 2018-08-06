Yeniler kulübede

Fatih Terim, yeni transferler Onyekuru ve Muğdat'ı Akhisar karşısında yedek soyundurdu. Onyekuru, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de bir kez ağları havalandırdı. Terim uzatma dakikaları dahil iki oyuncuya şans vermedi.