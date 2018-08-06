Tolga’dan mesaj var – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Tolga’dan mesaj var

    Tolga’dan mesaj var

    Aslan'ın hocası 'in yeni sezonda kadroda düşünmediği iddia edilen , Akhisar maçı öncesi sosyal medyadan mesaj yayımladı.

    Aslan'ın hocası 'in yeni sezonda kadroda düşünmediği iddia edilen , Akhisar maçı öncesi sosyal medyadan mesaj yayımladı. Yıldız futbolcu, "Sezona kupa ile başlayacağımıza inanıyorum. Konsantrasyon!" ifadelerini kullandı.

    1. 6.8.2018
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