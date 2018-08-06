Tolga’dan mesaj var
Aslan'ın hocası Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği iddia edilen Tolga Ciğerci, Akhisar maçı öncesi sosyal medyadan mesaj yayımladı.
Aslan'ın hocası Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği iddia edilen Tolga Ciğerci, Akhisar maçı öncesi sosyal medyadan mesaj yayımladı. Yıldız futbolcu, "Sezona kupa ile başlayacağımıza inanıyorum. Konsantrasyon!" ifadelerini kullandı.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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