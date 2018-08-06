Silva, Florya yolunda – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Silva, Florya yolunda

    Silva, Florya yolunda
    ASLAN Milan forması giyen Andre Silva'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Milan Gennaro Gattuso da oyuncusu hakkında, "Silva geçen sene zorluklar yaşasa da çok genç ve gelişebilir. Kendisi de zaten çok çalışıyor. Böyle devam ederse iyi olacak" dedi.
    1. 6.8.2018
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