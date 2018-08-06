Maicon hissetti
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptırdığı maçın sonunda ilginç bir an dikkatli gözlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptırdığı maçın sonunda ilginç bir an dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray'da 5. penaltı öncesinde hem Bafetimbi Gomis hem de Maicon orta alanda topa doğru hareketlendi. Ancak Maicon hatasını fark edip geri döndü. Bunun üzerine Gomis, penaltı noktasına doğru ilerledi. Topun başına geçen Fransız yıldız, Fatih'e takıldı ve kupa Akhisar'ın oldu.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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