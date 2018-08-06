Maicon hissetti – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    hissetti

    Maicon hissetti

    'ın 'yı Akhisarspor'a kaptırdığı maçın sonunda ilginç bir an dikkatli gözlerden kaçmadı.

    'ın 'yı Akhisarspor'a kaptırdığı maçın sonunda ilginç bir an dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray'da 5. penaltı öncesinde hem Bafetimbi hem de orta alanda topa doğru hareketlendi. Ancak Maicon hatasını fark edip geri döndü. Bunun üzerine Gomis, penaltı noktasına doğru ilerledi. Topun başına geçen Fransız yıldız, Fatih'e takıldı ve kupa Akhisar'ın oldu.

    1. 6.8.2018
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