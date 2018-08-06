Galatasaray'ın Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptırdığı maçın sonunda ilginç bir an dikkatli gözlerden kaçmadı. Galatasaray'da 5. penaltı öncesinde hem Bafetimbi Gomis hem de Maicon orta alanda topa doğru hareketlendi. Ancak Maicon hatasını fark edip geri döndü. Bunun üzerine Gomis, penaltı noktasına doğru ilerledi. Topun başına geçen Fransız yıldız, Fatih'e takıldı ve kupa Akhisar'ın oldu.



