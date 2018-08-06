Geçtiğimiz sezona damga vuran Galatasaray'ın gol makinesi Gomis'e bir haller oldu. Yeni sezon öncesi oynanan 6 hazırlık maçında gol sevinci yaşayamayan Fransız yıldız, dünkü karşılaşmada da etkisizdi. Gomis, penaltı atışlarında da kaleci Fatih'i geçemedi.