Kral Gomis’e bir haller oldu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Kral ’e bir haller oldu

    Kral Gomis’e bir haller oldu

    Geçtiğimiz sezona damga vuran 'ın gol makinesi 'e bir haller oldu.

    Geçtiğimiz sezona damga vuran 'ın gol makinesi 'e bir haller oldu. Yeni sezon öncesi oynanan 6 hazırlık maçında gol sevinci yaşayamayan Fransız yıldız, dünkü karşılaşmada da etkisizdi. Gomis, penaltı atışlarında da kaleci Fatih'i geçemedi.

    1. 6.8.2018
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