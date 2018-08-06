Kral Gomis’e bir haller oldu
Geçtiğimiz sezona damga vuran Galatasaray'ın gol makinesi Gomis'e bir haller oldu.
Geçtiğimiz sezona damga vuran Galatasaray'ın gol makinesi Gomis'e bir haller oldu. Yeni sezon öncesi oynanan 6 hazırlık maçında gol sevinci yaşayamayan Fransız yıldız, dünkü karşılaşmada da etkisizdi. Gomis, penaltı atışlarında da kaleci Fatih'i geçemedi.
- 6.8.2018
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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