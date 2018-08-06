Galatasaray'ın İnter'den bonservisini aldığı Yuto Nagatomo, sezonun ilk resmi karşılaşmasına damgasını vurdu. Japon yıldız, Akhisar karşısında Aslan'ın en etkili ismi olarak öne çıkarken, Eren Derdiyok'un beraberliği sağlayan golünde de asisti yaptı.