Galatasaray'da Nagatomo işbaşında – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'da Nagatomo işbaşında

    Galatasaray'da Nagatomo işbaşında

    'ın İnter'den bonservisini aldığı , sezonun ilk resmi karşılaşmasına damgasını vurdu.

    'ın İnter'den bonservisini aldığı , sezonun ilk resmi karşılaşmasına damgasını vurdu. Japon yıldız, Akhisar karşısında Aslan'ın en etkili ismi olarak öne çıkarken, 'un beraberliği sağlayan golünde de asisti yaptı.

    1. 6.8.2018
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