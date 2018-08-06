Galatasaray'da Nagatomo işbaşında
Galatasaray'ın İnter'den bonservisini aldığı Yuto Nagatomo, sezonun ilk resmi karşılaşmasına damgasını vurdu.
Galatasaray'ın İnter'den bonservisini aldığı Yuto Nagatomo, sezonun ilk resmi karşılaşmasına damgasını vurdu. Japon yıldız, Akhisar karşısında Aslan'ın en etkili ismi olarak öne çıkarken, Eren Derdiyok'un beraberliği sağlayan golünde de asisti yaptı.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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