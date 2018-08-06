Galatasaray'da gözler lige çevrildi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da gözler lige çevrildi

    Galatasaray'da gözler lige çevrildi

    TFF maçında Akhisarspor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran 'da gözler lige çevrildi.

    Sarı-kırmızılı takım, 'de 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların ise kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 6.8.2018 16:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da gözler lige çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN