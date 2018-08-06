Galatasaray'da gözler lige çevrildi
TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran Galatasaray'da gözler lige çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Toto Süper Lig'de 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 6.8.2018 16:45
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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