GEÇTİĞİMİZ sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 6. kez müzesine götürmek için çıktığı Süper Kupa finalinde büyük bir şok yaşadı. Maça adeta 1-0 yenik başlayan Galatasaray Akhisar'ı geriden gelip yakalamasına rağmen yenmeyi başaramadı. Mücadeleyi uzatmalara götüren Aslan penaltı atışlarında Akhisar'a yenilerek büyük üzüntü yaşadı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa'da 8'inci finalini oynamasına karşın, Akhisarspor ise ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı finalde müzesine götürmeyi başardı. Bu arada Fatih Terim Akhisar finali ile kariyerindeki 400. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 400. maçında Akhisar'a boyun eğen Fatih Terim mücadele sonrası bir hayli üzgündü. Fatih Terim, "Geriden gelip rakibimizi yakaladık ama sonunu getiremedik. Nasip değilmiş. Akhisarspor'u kutluyorum. Gomis penaltıyı ligde attığı köşeye atınca başarılı olamadı. Çok üzgünüz ama olmadı" şeklinde konuştu.