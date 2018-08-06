Galatasaray'a soğuk duş
Cimbom Süper Kupa finalinde büyük bir şok yaşadı. Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Akhisarspor ilk kez çıktığı finalde Aslan’ı yıktı. Terim, “Nasip değilmiş” dedi
GEÇTİĞİMİZ sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 6. kez müzesine götürmek için çıktığı Süper Kupa finalinde büyük bir şok yaşadı. Maça adeta 1-0 yenik başlayan Galatasaray Akhisar'ı geriden gelip yakalamasına rağmen yenmeyi başaramadı. Mücadeleyi uzatmalara götüren Aslan penaltı atışlarında Akhisar'a yenilerek büyük üzüntü yaşadı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa'da 8'inci finalini oynamasına karşın, Akhisarspor ise ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı finalde müzesine götürmeyi başardı. Bu arada Fatih Terim Akhisar finali ile kariyerindeki 400. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 400. maçında Akhisar'a boyun eğen Fatih Terim mücadele sonrası bir hayli üzgündü. Fatih Terim, "Geriden gelip rakibimizi yakaladık ama sonunu getiremedik. Nasip değilmiş. Akhisarspor'u kutluyorum. Gomis penaltıyı ligde attığı köşeye atınca başarılı olamadı. Çok üzgünüz ama olmadı" şeklinde konuştu.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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