Galatasaray'a soğuk duş – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'a soğuk duş

    Galatasaray'a soğuk duş

    Cimbom finalinde büyük bir şok yaşadı. ’nı müzesine götüren Akhisarspor ilk kez çıktığı finalde Aslan’ı yıktı. Terim, “” dedi

    GEÇTİĞİMİZ sezonu şampiyon olarak tamamlayan 6. kez müzesine götürmek için çıktığı finalinde büyük bir şok yaşadı. Maça adeta 1-0 yenik başlayan Galatasaray Akhisar'ı geriden gelip yakalamasına rağmen yenmeyi başaramadı. Mücadeleyi uzatmalara götüren Aslan penaltı atışlarında Akhisar'a yenilerek büyük üzüntü yaşadı. 'in son şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa'da 8'inci finalini oynamasına karşın, Akhisarspor ise ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı finalde müzesine götürmeyi başardı. Bu arada Akhisar finali ile kariyerindeki 400. maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 400. maçında Akhisar'a boyun eğen Fatih Terim mücadele sonrası bir hayli üzgündü. Fatih Terim, "Geriden gelip rakibimizi yakaladık ama sonunu getiremedik. . Akhisarspor'u kutluyorum. penaltıyı ligde attığı köşeye atınca başarılı olamadı. Çok üzgünüz ama olmadı" şeklinde konuştu.

    1. 6.8.2018
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