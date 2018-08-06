Feghouli sahada yoktu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    sahada yoktu

    Feghouli sahada yoktu
    SARI-KIRMIZILI ekibin Cezayirli orta saha oyuncusu dünkü karşılaşmada taraftarlara adeta saç baş yoldurttu. Kendisinden beklenen performanstan çok uzak bir görüntü sergileyen 28 yaşındaki oyuncu buluştuğu topları ezdi. Takımı atağa kaldırmakta yetersiz kalan Feghouli penaltı atışlarında topu ağlara gönderse de Aslan yenilmekten kurtulamadı.
    1. 6.8.2018
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