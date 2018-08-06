Eren kurtaramadı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Eren kurtaramadı

    Eren kurtaramadı

    ’ın yenik götürdüğü maçta imdadına yetişti ve maçı uzatmaya taşıyan golü attı

    'da geleceği tartışılan isimler arasında yer alan , maçına damga vurdu. Akhisar karşısında zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Seleznyov'un golüyle geriye düşerken cevap Eren'den geldi. 59. dakikada 'nın yerine giren tecrübeli oyuncu, 79. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Eren Derdiyok, Nagatomo'nun pasında ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla kaleci Fatih'i mağlup etti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Eren, 4 Şubat'ta oynanan maçından sonra resmi müsabakalarda ilk kez gol attı.

    BELHANDA DÖKÜLDÜ
    Hazırlık maçlarının etkisiz ismi Belhanday Süper Kupa maçında da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 35 kez topla buluşan Faslı yıldız, şut çekemedi, 6 ortada isabet bulamadı. Terim, yüzde 88 pas yüzdesiyle oynayan Belhanda'yı 59. dakikada oyundan aldı ve Eren'i sahaya sürdü.

    1. 6.8.2018
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