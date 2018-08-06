Eren kurtaramadı
Galatasaray’ın yenik götürdüğü maçta imdadına Eren Derdiyok yetişti ve maçı uzatmaya taşıyan golü attı
Galatasaray'da geleceği tartışılan isimler arasında yer alan Eren Derdiyok, Süper Kupa maçına damga vurdu. Akhisar karşısında zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Seleznyov'un golüyle geriye düşerken cevap Eren'den geldi. 59. dakikada Belhanda'nın yerine giren tecrübeli oyuncu, 79. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Eren Derdiyok, Nagatomo'nun pasında ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla kaleci Fatih'i mağlup etti. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Eren, 4 Şubat'ta oynanan Sivasspor maçından sonra resmi müsabakalarda ilk kez gol attı.
BELHANDA DÖKÜLDÜ
Hazırlık maçlarının etkisiz ismi Belhanday Süper Kupa maçında da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 35 kez topla buluşan Faslı yıldız, şut çekemedi, 6 ortada isabet bulamadı. Terim, yüzde 88 pas yüzdesiyle oynayan Belhanda'yı 59. dakikada oyundan aldı ve Eren'i sahaya sürdü.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
Eren kurtaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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