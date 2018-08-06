'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba' – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'

    'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'

    'daki 'da takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların gündemlerinde, transferi adeta arap saçına dönen Emre Akbaba vardı.

    'daki 'da takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların gündemlerinde, transferi adeta arap saçına dönen Emre Akbaba vardı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 'da oynamak istediğini daha önce yönetimine bildiren milli futbolcu Emre Akbaba için " Bom'un çocuğu Emre Akbaba" şeklinde tezahürat yaptı.

    1. 6.8.2018
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