'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'
Konya'daki Süper Kupa'da takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların gündemlerinde, transferi adeta arap saçına dönen Emre Akbaba vardı.
Konya'daki Süper Kupa'da takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların gündemlerinde, transferi adeta arap saçına dönen Emre Akbaba vardı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray'da oynamak istediğini daha önce Alanyaspor yönetimine bildiren milli futbolcu Emre Akbaba için "Cim Bom Bom'un çocuğu Emre Akbaba" şeklinde tezahürat yaptı.
- 6.8.2018
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Yorum
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Toplam 3
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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