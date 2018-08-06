'Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba'

Konya'daki Süper Kupa'da takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarların gündemlerinde, transferi adeta arap saçına dönen Emre Akbaba vardı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Galatasaray'da oynamak istediğini daha önce Alanyaspor yönetimine bildiren milli futbolcu Emre Akbaba için "Cim Bom Bom'un çocuğu Emre Akbaba" şeklinde tezahürat yaptı.