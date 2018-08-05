Yeni yolculuğa hazırız! – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Yeni yolculuğa hazırız!

    Yeni yolculuğa hazırız!
    Teknik Direktörü , TFF mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu. Yeni başarılar için çalıştıklarını kaydeden Terim, "Hedefimiz, sahada taraftarını ve camialarını memnun edecek bir oyun sergileyecek ve taraftarları gibi sahada ruhunu ortaya koyacak bir takım oluşturmak. Kuruluşundan bu yana ülkemizde ve yurt dışında tescillenmiş başarıları ile varlığını sürdüren camiasının fertleri olarak yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı. 'da 6. kez 'yı müzelerine götürmek istediğini belirten Terim şunları söyledi: "İnanıyorum ki Akhisarspor maçı sonrasında bir yenisini daha ekleyeceğiz ve yeni sezona kendine inanmış bir şekilde gireceğiz."

    31 AĞUSTOS'U BEKLEYİN
    , için gece gündüz yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Transferin herkes için önemli olduğunu kaydeden başarılı çalıştırıcı, "31 Ağutos'a kadar bölüm birçok gelişmeye gebe... Hepimiz aylardır anormal şekilde çalışıyoruz. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok" ifadesini kullandı. Terim, ekonomik olarak küçülmemek için yeni formüller üretilmesi gerektiğinin de şart olduğunu vurguladı.
    1. 5.8.2018
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