Yeni yolculuğa hazırız!
31 AĞUSTOS'U BEKLEYİN
FATİH Terim, transfer için gece gündüz yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi. Transferin herkes için önemli olduğunu kaydeden başarılı çalıştırıcı, "31 Ağutos'a kadar bölüm birçok gelişmeye gebe... Hepimiz aylardır anormal şekilde çalışıyoruz. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok" ifadesini kullandı. Terim, ekonomik olarak küçülmemek için yeni formüller üretilmesi gerektiğinin de şart olduğunu vurguladı.
- 5.8.2018
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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