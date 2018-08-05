‘Var’ sistemi bugün ilk kez uygulanacak – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ‘Var’ sistemi bugün ilk kez uygulanacak

    ‘Var’ sistemi bugün ilk kez uygulanacak

    - Akhisar karşılaşması ile Türk futbolu yeni bir döneme girecek

    Bu önemli müsabakada, bu sezon uygulanması kararı alınan (VAR) sistemi ilk kez kullanılacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanı , 'nın devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacağını belirterek, "Bu maçla beraber uygulanacak sistemi, futbolumuzda çığır açacak" dedi.
    1. 5.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Var’ sistemi bugün ilk kez uygulanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN