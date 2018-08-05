‘Var’ sistemi bugün ilk kez uygulanacak
Galatasaray - Akhisar karşılaşması ile Türk futbolu yeni bir döneme girecek
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Kupa'nın devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacağını belirterek, "Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem sistemi, futbolumuzda çığır açacak" dedi.
- 5.8.2018
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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