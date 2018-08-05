Son karar Galatasaray'ın – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Son karar 'ın

    Son karar <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın

    Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

    İspanyol basını, G.Saray'ın ile temasa geçtiğini bildirdi. 31 yaşındaki Arjantinli stoperin tavrının bu transferde büyük rol oynayacağı öğrenildi. 1.88'lik oyuncunun kariyerinde , , Zenit gibi takımlar bulunuyor.
    1. 5.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son karar 'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN