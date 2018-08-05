Bu ateş sönmez!
Sarı-kırmızılı taraftarların çok istediği, G.Saray'ın da ihtiyacı olan Emre Akbaba ile ilgili girişimler sürüyor.
KARAKTERLİ OYUNCU
G.Saray'ın, Süper Kupa finalindeki rakibi Akhisarspor'da teknik direktör Saffet Susic, Alanyaspor'dan eski oyuncusu Emre Akbaba hakkında övgüde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor'da beraber çalıştığı öğrencisi için, "Bütün büyük takımlarda oynayabilecek karakterli bir oyuncu" yorumunu yaptı.
UEFA'YA GÖRE YABANCI
G.Saray'ın gündemindeki Emre, UEFA'ya göre yabancı statüsünde olacak. Nedeni ise oyuncunun futbola Fransa altyapısında başlaması ve 20 yaşına kadar bu ülkede oynaması. UEFA kuralları gereği futbolcu 14-17 yaş arası hangi ülkede forma giyerse oralı sayılıyor. Emre bu nedenle UEFA'ya yabancı statüsünde kaydedilecek.
- 5.8.2018
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