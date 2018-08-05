Bu ateş sönmez! – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Bu ateş sönmez!

    Bu ateş sönmez!

    Sarı-kırmızılı taraftarların çok istediği, G.Saray'ın da ihtiyacı olan ile ilgili girişimler sürüyor.

    Emre'nin transferi için ile görüşen ve 5 milyon euro'da anlaşan Alanya yönetiminin, oyuncunun bu kulübe gitmek istememesi nedeniyle iptal oldu. ile de adı anılan 25 yaşındaki yıldız futbolcunun, taraftarı olduğu ve ısrarla parçalı formayı giymek istediği biliniyor. G.Saray'ın tüm bu gelişmelerin ışığında Emre için ilk yaptığı 2 milyon euro ve futbolcu takası teklifini artırdığı ve bir kez daha Alanya'nın kapısını çaldığı bildirildi. Aslan'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Emre'yi ısrarla almak istediği öğrenildi.

    KARAKTERLİ OYUNCU
    G.Saray'ın, finalindeki rakibi Akhisarspor'da teknik direktör Saffet Susic, 'dan eski oyuncusu hakkında övgüde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor'da beraber çalıştığı öğrencisi için, "Bütün büyük takımlarda oynayabilecek karakterli bir oyuncu" yorumunu yaptı.

    UEFA'YA GÖRE YABANCI
    G.Saray'ın gündemindeki Emre, 'ya göre statüsünde olacak. Nedeni ise oyuncunun futbola altyapısında başlaması ve 20 yaşına kadar bu ülkede oynaması. UEFA kuralları gereği futbolcu 14-17 yaş arası hangi ülkede forma giyerse oralı sayılıyor. Emre bu nedenle UEFA'ya yabancı statüsünde kaydedilecek.
    1. 5.8.2018
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