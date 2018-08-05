Ahmet Çalık ikilemi! – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ikilemi!

    <a href="/index/ahmet-calik?id=6ed67a3e-0b5f-446c-8c78-151ad346ddde" class="" rel="tag">Ahmet Çalık</a> ikilemi!

    Milli stoper gitse de kalsa da dert...

    2016-2017 sezonu ocak ayında G.Birliği'nden 3 milyon euro'ya alınan için hâlâ 1 milyon euro ödenmedi. 'in gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncuya Rizespor'un talip olduğu biliniyor. Ancak Maicon ve Serdar'dan başka stoper olmadığı için Ahmet'in gönderilmesine sıcak bakılmıyor.
    1. 5.8.2018
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