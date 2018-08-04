Wernbloom’da 10 rakip birden – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’da 10 rakip birden

    Wernbloom’da 10 rakip birden
    CSKA Moskova'dan ayrılan orta saha oyuncusu Pontus Wernboom, G.Saray'a da önerildi. Sarı-kırmızılı yönetim Ndiaye'yi beklediği için 32 yaşındaki ismi yedekte tutuyor. Ancak menajeri Carl Fhager, ile ilgilenen birçok kulübün olduğunu söyledi. Fhager "PAOK ile görüştüğümüz doğru. Ancak sadece PAOK yok. 10 kulüp daha var" dedi.
    1. 4.8.2018
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