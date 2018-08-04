Terim 400’e çıkıyor

G.SARAY'ın yaşayan en büyük efsanelerinden olan teknik direktör Fatih Terim, Süper Kupa'da yarın oynanacak Akhisarspor karşılaşmasıyla, kulübünde 400'üncü resmi maçına çıkıyor. Daha önce çıktığı 399 müsabakada; 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşayan İmparator, G.Saray'daki 18'inci kupasını kaldırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısını gösteren İmparator, futbolculuk kariyerinde de 11 sezon bu kulüpte top koşturdu. Terim, futbolculuğunda 402 resmi müsabakaya çıkmış ve yıllarca takım kaptanlığı yapmıştı.

Müzeyi doldurdu

TÜRK futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olarak gösterilen UEFA Kupası Şampiyonluğu'nu 2000 yılında G.Saray ile yaşatan Fatih Terim, bugüne kadar takımın müzesine 17 kupa koydu. İmparator; 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.