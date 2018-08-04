Terim 400’e çıkıyor
Aslan'ın efsane hocası Fatih Terim, takımın başında 400’üncü resmi maçına Akhisar karşısında çıkıyor. İmparator, Süper Kupa’yı çok istiyor
G.SARAY'ın yaşayan en büyük efsanelerinden olan teknik direktör Fatih Terim, Süper Kupa'da yarın oynanacak Akhisarspor karşılaşmasıyla, kulübünde 400'üncü resmi maçına çıkıyor. Daha önce çıktığı 399 müsabakada; 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşayan İmparator, G.Saray'daki 18'inci kupasını kaldırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısını gösteren İmparator, futbolculuk kariyerinde de 11 sezon bu kulüpte top koşturdu. Terim, futbolculuğunda 402 resmi müsabakaya çıkmış ve yıllarca takım kaptanlığı yapmıştı.
Müzeyi doldurdu
TÜRK futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olarak gösterilen UEFA Kupası Şampiyonluğu'nu 2000 yılında G.Saray ile yaşatan Fatih Terim, bugüne kadar takımın müzesine 17 kupa koydu. İmparator; 7 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Terim 400’e çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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