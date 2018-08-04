Terim 400’e çıkıyor – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Terim 400’e çıkıyor

    Terim 400’e çıkıyor

    Aslan'ın efsane hocası , takımın başında 400’üncü resmi maçına Akhisar karşısında çıkıyor. İmparator, ’yı çok istiyor

    G.SARAY'ın yaşayan en büyük efsanelerinden olan teknik direktör , 'da yarın oynanacak Akhisarspor karşılaşmasıyla, kulübünde 400'üncü resmi maçına çıkıyor. Daha önce çıktığı 399 müsabakada; 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşayan İmparator, G.Saray'daki 18'inci kupasını kaldırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı resmi maçların yüzde 62'sini kazanma başarısını gösteren İmparator, futbolculuk kariyerinde de 11 sezon bu kulüpte top koşturdu. Terim, futbolculuğunda 402 resmi müsabakaya çıkmış ve yıllarca takım kaptanlığı yapmıştı.

    Müzeyi doldurdu
    TÜRK futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olarak gösterilen Kupası Şampiyonluğu'nu 2000 yılında G.Saray ile yaşatan Fatih Terim, bugüne kadar takımın müzesine 17 kupa koydu. İmparator; 7 , 2 , 2 , 2 Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim 400’e çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN