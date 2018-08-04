Süper Kupa Finali yarın – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Finali yarın

    Süper Kupa Finali yarın
    SÜPER Lig şampiyonu ile 'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, yarın finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.

    1. 4.8.2018
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