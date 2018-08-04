Pahalı geldi – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Pahalı geldi

    Pahalı geldi
    Cimbom'un stoper adaylarından olan transferi görüşmeler dahi başlamadan yattı. ekibi "Kiralama yok, bonservisi 27 milyon euro" diye konuştu. teklif sunamadı.
    1. 4.8.2018
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