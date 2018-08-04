Leeds’e de ‘Hayır’ – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Leeds’e de ‘Hayır’

    Leeds’e de ‘Hayır’

    Denayer, İngiliz temsilcisini de reddetti, G.Saray’ı bekliyor...

    Kariyerine Cimbom'da devam etmek isteyen geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi kendisine talip olan her kulübe "Hayır" diyor. 'dan gelen teklifleri reddeden Belçikalı stoper, son olarak Leeds United'ın önerisini de kabul etmedi. ona 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli biçti. 9 Ağustos'a kadar satışı gerçekleşmezse yeniden kiralamak için net hamlesini yapacak. Jaon Denayer de İnstagram'dan paylaştığı 'aslan' fotoğraflarıyla tercihini geçen hafta belli etmişti.

    GEÇEN YIL 1 ASİST
    Jason Denayer geçen sezon 22 lig maçında forma giydi. 1 asist, 1 sarı kartla oynadı. onu çok istiyor.
    1. 4.8.2018
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