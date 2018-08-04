Leeds’e de ‘Hayır’
Denayer, İngiliz temsilcisini de reddetti, G.Saray’ı bekliyor...
GEÇEN YIL 1 ASİST
Jason Denayer geçen sezon 22 lig maçında forma giydi. 1 asist, 1 sarı kartla oynadı. Fatih Terim onu çok istiyor.
- 4.8.2018
-
Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
-
Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
-
Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Leeds’e de ‘Hayır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.